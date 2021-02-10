В Брянской области на час ночи 10 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30581человека, вылечились 29147 жителей области, умерли 246 пациентов.За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 107 пациентов, ни одной новой смерти не зарегистрировали. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 431,3 тысяч раз.В Брянском районе заболели 29 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянске подтвердили 26 новых случаев инфекции, в Дятьковском и Стародубском районах – по 13, в Климовском – 11, в Дубровском – 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».