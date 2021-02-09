В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 107 пациентов, ни одной новой смерти не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30581 человека подтвердили коронавирус, вылечились 29147 жителей области, умерли 246 пациентов. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 431,3 тысяч раз.В Брянском районе заболели 29 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянске подтвердили 26 новых случаев инфекции, в Дятьковском и Стародубском районах – по 13, в Климовском – 11, в Дубровском – 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 февраля 2021 года:— Брянск – 11522 (+26)— Брянский район – 3841 (+29)— Дятьковский район – 1275 (+13)— Карачевский район – 1016 (+3)— Комаричский район – 800 (+5)— Клинцы – 798 (+7)— Стародубский район – 790 (+13)— Трубчевский район – 746 (+1)— Выгоничский район – 688 (+5)— Брасовский район – 674— Жуковский район – 685 (+4)— Навлинский район – 640— Новозыбков – 654— Климовский район – 590 (+11)— Унечский район – 565 (+7)— Фокино – 474 (+1)— Сельцо – 442— Мглинский район – 454— Погарский район – 421 (+2)— Дубровский район – 443 (+9)— Почепский район – 418 (+7)— Суземский район – 389 (+5)— Клинцовский район – 374 (+1)— Клетнянский район – 314 (+1)— Гордеевский район – 297 (+1)— Суражский район – 270 (+6)— Красногорский район – 221 (+2)— Севский район – 200— Жирятинский район – 106— Рогнединский район – 68— Иногородние – 56.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».