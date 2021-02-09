Житель Брянской области убил свою мать

Следователи изъяли орудие убийства, проводятся судебные медицинские и криминалистические экспертизы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области задержали 30-летнего местного жителя. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, подозреваемый 7 февраля 2021 года в прихожей своего дома по улице Школьной в деревне Титовка Брянского района поссорился с матерью. Он несколько раз ударил ее ножом в шею. От полученных ран женщина скончалась на месте преступления.

Следователи изъяли орудие убийства, проводятся судебные медицинские и криминалистические экспертизы. Рассматривается вопрос о заключении задержанного под стражу, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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