Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали призерами Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди компаний ТЭК

Фото: Компания «Россети».

6-7 февраля 2021 года в Московской области прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса. В них приняли участие 9 команд, в числе которых представители 4 дочерних обществ группы «Россети», команды ПАО «Интер РАО», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ТРК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» и ПАО «Транснефть». Спортсмены «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заняли второе место в общекомандном зачете.

Среди спортсменов, выступавших за сборную «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – 10 человек, из них 4 женщины и 6 мужчин из разных филиалов. Сергей Лисицын, ведущий инженер службы механизации и транспорта управления обеспечения производства управления филиала «Ивэнерго», занял первое место на дистанции 5 км среди мужчин в своей возрастной категории, и пришел третьим на дистанции 10 км. На той же дистанции, среди мужчин 2003-1986 г.р., первым финишировал Александр Иванов, инженер группы автоматизированных систем технологического управления службы информационных технологий производственного отделения «Арзамасские электрические сети» филиала «Нижновэнерго», а на дистанции 5 км занял почетное второе место. Среди женщин на дистанциях 3 и 5 км в тройку лидеров вошла Екатерина Бехтерева, инженер отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности департамента технологического развития филиала «Кировэнерго», финишировав второй. Отметим, что во всероссийских соревнованиях компаний ТЭК Екатерина Бехтерева участвует и занимает призовые места второй год подряд.

На тех же дистанциях, но в другой возрастной категории, «бронзу» завоевала Галина Харитонова, оператор связи 3 разряда операторского отдела контакт-центра управления по взаимодействию с клиентами департамента развития услуг и сервисов филиала «Белгородэнерго». Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – одно из важнейших событий спортивной жизни «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для энергетиков это не только поддержание здорового образа жизни, духа корпоративного соперничества, но и укрепление дружеских связей.

«Хочу поздравить всех наших призеров с достойным результатом и пожелать новых, еще более высоких спортивных достижений в следующем году!» - прокомментировал результаты соревнований генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.