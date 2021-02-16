Пристройку на 55 мест к детскому саду №147 «Голубые дорожки» торжественно открыли в Бежицком районе Брянска во вторник, 16 февраля. В церемонии поучаствовали первые лица области и города, в том числе губернатор. Об этом сообщают в пресс-службе горадминистрации.Контракт на строительство объекта заключили с московской фирмой в августе 2020-го. Стоимость основных работ составила 55 миллионов рублей. Еще 5,1 миллиона рублей дополнительно выделили на освещение.В пристройке разместятся четыре ясельные группы.Для малышей в саду подготовили спальни, игровые комнаты, раздевалки, залы для занятия спортом и музыкой. Последние оснастили современным техническим оборудованием – в том числе, интерактивным и мультимедийным. Получила обновление и дворовая территория. Там установили беседки, для каждой группы обустроили индивидуальные зоны для прогулок.Кстати, совсем скоро в Брянске откроют еще два дошкольных образовательных учреждения. Ими станут ясли к детсаду «Ягодка» в поселке Большое Полпино и полноценный детсад «Гармония» на территории старого аэропорта в Советском районе.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».