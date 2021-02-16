В Брянской области на час ночи 16 февраля 2021 года зафиксировали 133 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 31451. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился – почти на 0,02. Его обновленная величина равна 0,87.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 182 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 30247. Это около 96,2 процента от общего числа инфицированных. Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 249.В Брянске заболели 53 человека. Это самый большой суточный прирост. В Стародубском районе выявили 21 новый случай заражения. В Брянском районе коронавирус диагностировали у 9 человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 20 муниципалитетах Брянской области.Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (11771), Брянский район (3940), Дятьковский район (1322).В брянских лаборатория за сутки выполнили 533 теста на коронавирус. А их суммарное число превысило 441,9 тысяч.По уточненным данным, прививку от коронавируса сделали 29432 брянца. В регион привезли еще 13400 доз препарата «Спутник V». В областном центре вакцинируют в шести медицинских организациях.В Брянской области отменили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Теперь ограничение носит рекомендательный характер. Решение приняли на заседании оперативного штаба.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».