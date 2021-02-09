В Брянске задержали организаторов незаконного канала миграции

Фото: пресс-служба МВД России.

В Брянске поймали организаторов незаконного канала миграции. В преступное сообщество входило несколько групп. Оно состояло из 15 человек. Для транспортировки нелегальных мигрантов использовали предпринимателей и фирмы, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Участники сообщества находили граждан ближнего зарубежья, которые искали работу. Для трудоустройства их привозили на территорию Российской Федерации. Государственную границу пересекали в обход автомобильных пунктов пропуска. За услуги каждый иностранец должен был заплатить больше 350 долларов или те же деньги в другой валюте.

Нелегальных мигрантов перевозили в обход официальных пунктов пропуска. Фото: пресс-служба МВД России.

- В операции по пресечению канала незаконной миграции были задействованы силы и специальная техника региональных Управлений МВД и Росгвардии, а также погрануправления ФСБ, в том числе беспилотные летательные аппараты, - говорят в пресс-службе МВД России.

В Брянском районе задержали 12 нелегальных мигрантов и участников преступной группы, которые их сопровождали. Одновременно полиция провела задержания предполагаемого организатора и других соучастников на территории Брянска и Клинцовского района, а также в Московской области.

12 иностранцев и участников преступной группы задержали в Брянском районе. Фото: пресс-служба МВД России.

По месту жительства задержанных прошли обыски. Правоохранители изъяли банковские карты, наличные, черновики, радиостанции, мобильные телефоны и автомобили, которые использовали для перевозки.

Брянские полицейские завели уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Организация незаконной миграции". Всех подозреваемых арестовали.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов их противоправной деятельности и личностей других возможных участников преступного сообщества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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