В Брянской области на час ночи 9 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30421 человека, вылечились 29040 жителей области, умерли 246 пациентов.За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 135 пациентов, ни одной новой смерти не зарегистрировали. За прошедший день выполнили 820 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 430 тысяч раз.В Брянске заболели 67 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе подтвердили 15 новых случаев инфекции, в Дятьковском районе - 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области. Два случая инфекции подтвердили у иногородних.В Брянской области зафиксировали рост коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Он равен 0,966, что дает при округлении 0,97. За сутки коэффициент подрос на 0,011: с 0,955. Тем не менее, пока показатель меньше единицы. И это говорит об эпидемиологической стабильности региона. Напомним, коэффициент распространения коронавируса указывает, скольких человек успевает заразить каждый заболевший «Ковид-19» до своей изоляции от общества.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».