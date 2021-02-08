В Брянской области 9 февраля прогнозируют облачность. Ночью будет идти небольшой, местами умеренный снег. Днем осадки усилятся. Утром и днем местами возможна метель, на дорогах снежные заносы.Будет дуть восточный ветер от 8 до 13 метров в секунду, местами возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 13 – минус 18 градусов по Цельсию. Днем будет от минус 11 до минус 6 градусов, рассказали в Главном управлении МЧС России по Брянской области.При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия. За помощью можно обратиться по телефону «01», с мобильного телефона – «101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области – 8(4832) 443-000.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».