В заповеднике «Брянский лес» обнаружили редкий вид гриба Camarops petersii. Его еще иначе называют «гриб-собачий нос». Обнаружение данного вида стало первым во всей Восточной Европе. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».Сумчатый гриб обнаружили еще в августе 2018 года в урочище «Рыбница» заказника «Неруссо-Севный», который входит в состав природного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье». Зрелые части гриба нашли на упавшем от удара молнии стволе дуба. При лабораторном анализе подтвердилась догадка ученых о том, что в брянском лесу обнаружили редчайший вид грибов.Находку сделали ученые-микологи под руководством кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова Российской Академии Наук Сергея Волобуева.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».