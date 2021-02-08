Брянские органы ЗАГС оцифровали записи акты гражданского состояния, начиная с 1 января 1926 года. На это потребовалось около двух лет. К 1 декабря 2020 года в электронный формат перевели почти шесть миллионов записей о рождении, заключении и расторжении браков, установлении отцовства, усыновлении, перемени имени и смерти.- Записи составлялись в разное время разными людьми, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Почерки одних читались легко, почерки других – с огромным трудом или не читались вовсе. Особенную сложность при переводе вызвали записи актов, составленные в довоенное и военное время. Выцветшие, поблекшие чернила, неразборчиво написанные буквы, многочисленные ошибки мешали быстрому прочтению.С 1 октября 2018 года органы ЗАГС перешли на регистрацию актов гражданского состояния в едином реестре. Поэтому оцифровка потребовалась тем актам, которые были сделаны до 10 октября 2018-го.Теперь в России сформировали единый реестр записей гражданского состояния. И человек может получить повторный документ, даже если родственник жил в другом регионе. Сведения могут запрашиваться и предоставляться в электронном виде. Это быстрее, чем в случае с бумажными запросами.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».