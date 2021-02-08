В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 135 пациентов, ни одной новой смерти не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30421 человек подтвердили коронавирус, вылечились 29040 жителей области, умерли 246 пациентов. За сутки выполнили 820 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 430 тысяч раз.В Брянске заболели 67 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе подтвердили 15 новых случаев инфекции, в Дятьковском районе - 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области. Два случая инфекции подтвердили у иногородних.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 февраля 2021 года:— Брянск – 11496 (+67)— Брянский район – 3812 (+7)— Дятьковский район – 1262 (+12)— Карачевский район – 1013— Комаричский район – 795— Клинцы – 791 (+4)— Стародубский район – 777 (+4)— Трубчевский район – 745 (+6)— Выгоничский район – 683— Брасовский район – 674 (+4)— Жуковский район – 681 (+2)— Навлинский район – 640 (+15)— Новозыбков – 654 (+9)— Климовский район – 579— Унечский район – 558— Фокино – 473 (+2)— Сельцо – 442 (+4)— Мглинский район – 454 (+1)— Погарский район – 419 (+2)— Дубровский район – 434— Почепский район – 411 (+5)— Суземский район – 384 (+1)— Клинцовский район – 373 (+4)— Злынковский район – 349— Клетнянский район – 313 (+4)— Гордеевский район – 296 (+1)— Суражский район – 264 (+1)— Красногорский район – 219— Севский район – 200 (+7)— Жирятинский район – 106 (+1)— Рогнединский район – 68— Иногородние – 56 (+2).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».