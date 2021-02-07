В брянском Дворце единоборств установят систему теленаблюдения

В Брянске на систему теленаблюдения для строящегося Дворца единоборств потратят 10, 4 миллиона рублей. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на систему теленаблюдения для строящегося Дворца единоборств потратят 10, 4 миллиона рублей. На сайте Госзакупок разместили тендер.

За эти деньги планируют приобрести более 280 камер, 21 видеорегистратор и многое другое. Сейчас руководство ищет подрядчика. Предполагают, что с ним определятся в ближайшее время.

Кстати, на сайте госзакупок есть информация и о закупке телескопической трибуны для Дворца единоборств. Ее стоимость - почти полтора миллиона рублей.

Напомним, что строительство объекта планируют завершить к августу. Общая площадь спортивного комплекса составит 55 тысяч квадратных метров.

Половину работ уже выполнили. Всего на возведение объекта потратят почти два миллиарда рублей.

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