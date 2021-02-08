Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 февраля 2021 года

В Брянской области на час ночи 8 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30256 человек. Фото:пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 8 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30256 человек, вылечились 28905 жителей области, умерли 246 пациентов. За минувшие сутки заболели 164 жителя региона. Выздоровели 163 пациента, зафиксировали один смертельный случай от ковида. За прошедший день выполнили 1953 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 429 тысяч раз.

В Брянске заболели 27 человек. Это самый большой суточный прирост. Дятьковском районе подтвердили 21 новый случай инфекции, в Карачевском районе - 11, в Унечском районе – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

В Брянскую область поступило еще пять тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Этот завоз вакцины стал вторым за февраль. Напомним, 2 числа в область поступило 6930 единиц препарата. А всего регион получил уже 23830 доз.

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