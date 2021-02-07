Семье избитого кассира из брянской «Линии» угрожают

Семье продавщицы, которую избил в брянской «Линии» неадекватный покупатель, угрожают. Фото:vk.com.

Семье продавщицы, которую избил в брянской «Линии» неадекватный покупатель, угрожают. Дочь пострадавшей подняла шумихку в соцсетях и подала заявление в полицию.

По ее сообщению, напавший пытался затормозить дело. Его представители связывались с ней и требовали забрать заявление.

В субботу, 6 февраля, дочь избитого кассира написала еще одно заявление в полицию, сообщает «Городской».

- Я опасаюсь за себя и свою семью, потому что человек сначала напал на мою маму, ударил ее, а теперь хочет, чтобы мы молчали и позволили ему остаться безнаказанным, - пишет женщина.

Она уверяет, что камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. Но все равно просит очевидцев откликнуться.

Напомним, инцидент в гипермаркете «Линия» произошел в Фокинском районе Брянска 2 февраля. Неадекватный покупатель ударил по голове кассира предметом. Охранник не успел задержать нападавшего.

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