В Брянске из-из коронавируса закрылось кафе «Раздолье»

В Брянске из-за коронавируса закрылось кафе «Раздолье» на Набережной. Фото: "Городской".

В Брянске из-за коронавируса закрылось кафе «Раздолье» на Набережной. Оно больше не обслуживает посетителей. Заведение располагается рядом с лестницей на бульваре Гагарина.

Вернее сказать, «Раздолье» не открылось после того, как в марте были введены коронавирусные ограничения, сообщает телеканал «Городской». А к концу лета стало очевидно, что возобновлять здесь работу и вовсе бессмысленно.

- Мы решили сконцентрироваться на организации банкетных мероприятий в «Первом Доме Торжеств» и выездных мероприятий, и, конечно, загородном клуб-отеле «Раздолье», – сказал руководитель группы компаний «Раздолье» Игорь Тительман.

При этом другие заведения, расположенные рядом с закрывшимся кафе, продолжают свою работу.

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