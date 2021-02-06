Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 февраля 2021 года

В Брянской области из-за коронавируса запретили встречи выпускников в школах. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 6 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 29926 человек, вылечились 28608 жителей области, умерли 245 пациентов. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 149 пациентов, от ковида скончались еще четыре человека. За прошедший день выполнили 2092 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 425 тысяч раз.

В Брянске заболели 45 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 31 новый случай инфекции, в Дубровском районе – 17, в Комаричском – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.

В Брянской области зафиксировали незначительное увеличение коэффициента распространения коронавируса. На утро пятницы, 5 февраля, он был равен 0,951. Днем ранее коэффициент коронавируса составлял 0,949. За сутки он подрос на 0,002 – до 0,951. Тем не менее, показатель меньше единицы, и это говорит об эпидемиологической стабильности в Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области из-за коронавируса запретили встречи выпускников в школах. По традиции они проходят в первую субботу февраля. В общеобразовательных учреждениях региона продолжают действовать ограничения из-за инфекции. Некоторые брянские школы предложили провести встречу онлайн. Бывших учеников просят присылать свои воспоминания, вопросы, пожелания и напутствия в социальных сетях.

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Межведомственная комиссия проверила 66 предприятий торговли, питания и бытовых услуг. В результате в городе выявили трех безмасочников. На них составили административные протоколы.

Ни одного нарушителя не нашли в Бежицком районе, где проверили 12 объектов. В Володарском районе наказали покупателя торгового центра «Командор» по улице Тельмана. В Советском районе без маски оказался продавец магазина «Нэйл32» по улице Дуки. В Фокинском районе нарушителя обнаружили в павильоне «Овощи – фрукты» по улице Котовского. Им оказался продавец магазина.

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