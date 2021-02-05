Брянский Росреестр подвел итоги своей деятельности за 2020 год

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

В Управлении Росреестра по Брянской области подвели итоги по всем направлениям своей деятельности за 2020 год. Коллегия была проведена в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи с соблюдением всех форм защиты.

Руководитель Управления Андрей Новиков рассказал о достигнутых результатах по внедрению и заполнению нового информационного ресурса о недвижимости – новыми и объемными данными. Также, в эпоху бурного роста электронных сервисов, была затронута тема о проведении колоссальной работы Росреестра по установлению и блокировке сайтов-двойников, которые, в результате своих мошеннических действий, предлагали гражданам несуществующие и недостоверные услуги за плату. Одновременно Росреестр зафиксировал рост регистрации пакетов документов с использованием льготной и сельской ипотеки. Совместно с региональными органами власти была проведена работа по поиску и выявлению земельных участков подходящих для индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирных жилых домов на территории всей Брянской области. Также, докладчик затронул вопрос о создании единого информационного ресурса на основе федеральных и региональных баз данных по отображению абсолютно всей существующей информации о земельных участках. В настоящий момент данный ресурс в пилотном режиме обкатывается в четырех субъектах РФ. В случае достижения успешного результата, планируется внедрить такую информационную систему и на Брянщине. Ожидается, что с появлением ресурса подобного уровня - значительно повысится инвестиционная привлекательность.

Обсуждались и поставленные перед Росреестром задачи на 2021 год. Так, в настоящий момент внедряется и проходит испытания новая система электронного документооборота как внутри самого Управления Росреестра, так и во взаимодействии с внешними субъектами. Планируется полный отказ от документооборота на бумажном носителе, что, в свою очередь, повысит значительную экономию времени и средств.

Брянский Росреестр один из немногих в стране, кто сумел в 2020 году не допустить ни единого факта нарушения сроков предоставления государственных услуг, а также вывести средний показатель проведения государственной регистрации за три дня.

Как итог, деятельность Управления, по достигнутым показателям за прошлый год, признана успешной.