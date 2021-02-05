Брянские студенты-художники встретились с чиновниками

Фото: Департамент культуры Брянской области.

В Брянске 2 февраля преподаватели и студенты изобразительного отделения областного колледжа искусств встретились с руководителями департамента культуры. Они обсудили ситуацию с размещением учебных мастерских в неприспособленных для этого помещениях.

С коллективом поговорила директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова. Она пообещала, что окажет необходимое содействие для комфортных условий обучения студентов и для достойной организации учебного процесса.

Также она рассказала, что в 2019 году было принято решение о капитальном ремонте учебных корпусов колледжа и его двух общежитий. В 2020 году правительство дополнительно решило провести в текущем году ремонт отопления отделений художественной направленности и двух корпусов общежития колледжа.

Представители власти пообещали сделать достаточное освещение кабинетов, а также организовать горячее питание. Кроме этого, администрация колледжа задумалась о поиске помещения для натюрмортного фонда художественного отделения.

На встрече педагоги и учащиеся задали чиновникам ряд вопросов. Как рассказали в департаменте культуры, оппонентам удалось договориться об изменении расписания групповых учебных занятий и скорректировать план учебной работы изобразительного отделения.

Напомним, в Брянске продолжается противостояние властей и коллектива изобразительного отделения колледжа искусств. Студентов и педагогов переселили из левого крыла театра юного зрителя, в котором долгие годы размещалось художественное училище.

Предоставленные аудитории не отвечают требованиям, предъявляемым к художественным мастерским. В кабинетах не только тесно, но и не хватает освещения. Также не решена проблема вентиляции, что для художников имеет немаловажное значение.

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