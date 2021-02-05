Всего ковид за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 149 пациентов, от ковида скончались еще четыре человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29926 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28608 жителей области, умерли 245 пациентов. За сутки выполнили 2092 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 425 тысяч раз.
В Брянске заболели 45 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 31 новый случай инфекции, в Дубровском районе – 17, в Комаричском – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2021 года:
— Брянск – 11348 (+45)
— Брянский район – 3772 (+31)
— Дятьковский район – 1225 (+5)
— Карачевский район – 997 (+5)
— Комаричский район – 786 (+10)
— Клинцы – 778 (+6)
— Стародубский район – 768 (+1)
— Трубчевский район – 730
— Выгоничский район – 676
— Брасовский район – 663 (+4)
— Жуковский район – 664 (+6)
— Навлинский район – 620 (+4)
— Новозыбков – 623 (+2)
— Климовский район – 564
— Унечский район – 547 (+9)
— Фокино – 465 (+4)
— Сельцо – 435 (+3)
— Мглинский район – 445 (+5)
— Погарский район – 408 (+1)
— Дубровский район – 434 (+17)
— Почепский район – 402
— Суземский район – 383
— Клинцовский район – 363 (+3)
— Злынковский район – 337
— Клетнянский район – 303 (+2)
— Гордеевский район – 294 (+1)
— Суражский район – 257
— Красногорский район – 219
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 105
— Рогнединский район – 68 (+1)
— Иногородние – 54.
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