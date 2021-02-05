Всего ковид за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 149 пациентов, от ковида скончались еще четыре человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29926 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28608 жителей области, умерли 245 пациентов. За сутки выполнили 2092 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 425 тысяч раз.

В Брянске заболели 45 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 31 новый случай инфекции, в Дубровском районе – 17, в Комаричском – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2021 года:

— Брянск – 11348 (+45)

— Брянский район – 3772 (+31)

— Дятьковский район – 1225 (+5)

— Карачевский район – 997 (+5)

— Комаричский район – 786 (+10)

— Клинцы – 778 (+6)

— Стародубский район – 768 (+1)

— Трубчевский район – 730

— Выгоничский район – 676

— Брасовский район – 663 (+4)

— Жуковский район – 664 (+6)

— Навлинский район – 620 (+4)

— Новозыбков – 623 (+2)

— Климовский район – 564

— Унечский район – 547 (+9)

— Фокино – 465 (+4)

— Сельцо – 435 (+3)

— Мглинский район – 445 (+5)

— Погарский район – 408 (+1)

— Дубровский район – 434 (+17)

— Почепский район – 402

— Суземский район – 383

— Клинцовский район – 363 (+3)

— Злынковский район – 337

— Клетнянский район – 303 (+2)

— Гордеевский район – 294 (+1)

— Суражский район – 257

— Красногорский район – 219

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 105

— Рогнединский район – 68 (+1)

— Иногородние – 54.

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