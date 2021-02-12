В Брянске стали активно пересаживаться с маршруток на автобусы

В областном центре все чаще предпочитают автобусы маршрутным такси. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске продолжилась конкурентная борьба между муниципальным и коммерческим транспортом. Причем в последнее время побеждают автобусы. Об этом говорят отзывы в социальных сетях и личные наблюдения журналистов «Комсомолки».

В областном центре все чаще предпочитают автобусы маршрутным такси. Плюсы первых - просторный салон, езда по расписанию, возможность безналичной оплаты.

В этом в пятницу, 12 февраля, лично убедился корреспондент «Комсомольской правды». На остановке общественного транспорта «Драмтеатр» в Советском районе около 08.15 стояло порядка десяти человек. Одновременно туда подъехали автобус и маршрутка. В итоге услугами коммерческого транспорта воспользовался только один человек. Остальные же поспешили в автобус.

- Предпочла автобус, поскольку маршрутка была полна людей, - поясняет горожанка Валентина. - Толпиться не хотелось. В автобусе просторнее.

- А мне нравится муниципальный транспорт, так как здесь можно расплатиться банковской картой, - добавляет