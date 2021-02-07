Брянская область получила еще пять тысяч доз вакцины от коронавируса

В Брянскую область поступило еще пять тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую область поступило еще пять тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Партию препарата завезли в субботу, 6 февраля, сообщают в оперативном штабе.

Этот завоз вакцины стал вторым за февраль. Напомним, 2 числа в область поступило 6930 единиц препарата. А всего регион получил уже 23830 доз.

Все медицинские учреждения области, которые осуществляют вакцинацию прикрепленного населения, оснащены фармацевтическими морозильниками для хранения вакцины. Доставляют препарат специально оборудованные автомобили ГУП «Брянскфармация».

Напомним, вакцинация бесплатная и добровольная. Записаться на прививку можно через «Госуслуги».

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