Коронавирус за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области. Фото:пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 164 жителя региона. Выздоровели 163 пациента, один человек умер от ковида, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30256 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28905 жителей области, умерли 246 пациентов. За сутки выполнили 1953 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 429 тысяч раз.

В Брянске заболели 27 человек. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе подтвердили 21 новый случай инфекции, в Карачевском районе - 11, в Унечском районе – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 февраля 2021 года:

— Брянск – 11429 (+27)

— Брянский район – 3805 (+5)

— Дятьковский район – 1250 (+21)

— Карачевский район – 1013 (+11)

— Комаричский район – 795 (+7)

— Клинцы – 787 (+9)

— Стародубский район – 773 (+4)

— Трубчевский район – 739 (+8)

— Выгоничский район – 683

— Брасовский район – 670 (+1)

— Жуковский район – 679 (+6)

— Навлинский район – 625

— Новозыбков – 645 (+6)

— Климовский район – 579 (+4)

— Унечский район – 558 (+10)

— Фокино – 471 (+6)

— Сельцо – 438 (+1)

— Мглинский район – 453 (+8)

— Погарский район – 417 (+7)

— Дубровский район – 434

— Почепский район – 406 (+1)

— Суземский район – 383

— Клинцовский район – 369 (+3)

— Злынковский район – 349 (+6)

— Клетнянский район – 309 (+6)

— Гордеевский район – 295 (+1)

— Суражский район – 263 (+6)

— Красногорский район – 219

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 105

— Рогнединский район – 68

— Иногородние – 54.

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