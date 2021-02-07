Коронавирус за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области. Фото:пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 164 жителя региона. Выздоровели 163 пациента, один человек умер от ковида, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30256 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28905 жителей области, умерли 246 пациентов. За сутки выполнили 1953 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 429 тысяч раз.
В Брянске заболели 27 человек. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе подтвердили 21 новый случай инфекции, в Карачевском районе - 11, в Унечском районе – 10. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 февраля 2021 года:
— Брянск – 11429 (+27)
— Брянский район – 3805 (+5)
— Дятьковский район – 1250 (+21)
— Карачевский район – 1013 (+11)
— Комаричский район – 795 (+7)
— Клинцы – 787 (+9)
— Стародубский район – 773 (+4)
— Трубчевский район – 739 (+8)
— Выгоничский район – 683
— Брасовский район – 670 (+1)
— Жуковский район – 679 (+6)
— Навлинский район – 625
— Новозыбков – 645 (+6)
— Климовский район – 579 (+4)
— Унечский район – 558 (+10)
— Фокино – 471 (+6)
— Сельцо – 438 (+1)
— Мглинский район – 453 (+8)
— Погарский район – 417 (+7)
— Дубровский район – 434
— Почепский район – 406 (+1)
— Суземский район – 383
— Клинцовский район – 369 (+3)
— Злынковский район – 349 (+6)
— Клетнянский район – 309 (+6)
— Гордеевский район – 295 (+1)
— Суражский район – 263 (+6)
— Красногорский район – 219
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 105
— Рогнединский район – 68
— Иногородние – 54.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».