В Брянске обжаловали оправдательный приговор главе Советского района Колесникову

В Брянске обжаловали оправдательный приговор главе Советского района Брянска Алексею Колесникову. Фото: СУ СК России по Брянской области.

В Брянске обжаловали оправдательный приговор главе Советского района Брянска Алексею Колесникову. Прокурор внес апелляцию на оправдательный вердикт, сообщают «Брянские новости».

Приговор огласили в конце января. В действиях главы Советского района не нашли состава преступления.

На этой неделе закончится срок подачи стороной защиты возражений на представление прокурора. После дело передадут в Брянский областной суд.

Напомним, суд оправдал Алексея Колесникова по делу о пропусках в период пандемии коронавируса. По версии следствия, чиновник незаконно выдал нескольким организациям специальные документы на передвижение по областному центру.

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