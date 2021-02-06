В Брянске представят проект «Ни шагу назад. История подвига»

В Брянске в областной методическом центре «Народное творчество» представят музыкальный проект «Ни шагу назад. История подвига» брянского самодеятельного поэта и композитора Валентина Фирсова. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в областной методическом центре «Народное творчество» представят музыкальный проект «Ни шагу назад. История подвига» брянского самодеятельного поэта и композитора Валентина Фирсова. В концерт войдут 12 песен, посвященных подвигу советского солдата в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Участвуют в проекте творческие коллективы Городского Дома культуры Советского района Брянска, Городской духовой оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Сюрин, певец и композитор Сергей Матвеев.

Валентин Фирсов - автор слов и музыки песни «Великая Россия», которая стала лауреатом конкурса патриотической песни «Красная гвоздика». Композиция звучала на форуме активных граждан «Сообщество», где присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Творчество нашего земляка посвящено любви и преданности своей Отчизне и родному краю.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».