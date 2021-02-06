На брянском предприятии работникам задолжали больше пяти миллионов рублей

На брянском предприятии ООО «НПФ «Электроаппарат» 85 рабочим руководители не платили заработную плату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На брянском предприятии ООО «НПФ «Электроаппарат» 85 рабочим руководители не платили заработную плату. Задолженность составила больше пяти миллионов рублей.

Во время прокурорской проверки установили, что люди не получали зарплату с июля по октябрь прошлого года.

- Завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Директору предприятия прокуратура внесла представление. Также на него завели дело об административных правонарушениях.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погасили.

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