Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 февраля 2021 года

Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 166 жителей региона. Выздоровели 134 пациента, смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30092 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28742 жителя области, умерли 245 пациентов. За сутки выполнили 2229 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 428 тысяч раз.
В Брянске заболели 54 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 28 новых случая инфекции, в Новозыбкове – 16, в Климовском районе – 11. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2021 года:
— Брянск – 11402 (+54)
— Брянский район – 3800 (+28)
— Дятьковский район – 1229 (+4)
— Карачевский район – 1002 (+5)
— Комаричский район – 788 (+2)
— Клинцы – 778
— Стародубский район – 769 (+1)
— Трубчевский район – 731 (+1)
— Выгоничский район – 683 (+7)
— Брасовский район – 669 (+6)
— Жуковский район – 673 (+9)
— Навлинский район – 625 (+5)
— Новозыбков – 639 (+16)
— Климовский район – 575 (+11)
— Унечский район – 548 (+1)
— Фокино – 465
— Сельцо – 437 (+2)
— Мглинский район – 445
— Погарский район – 410 (+2)
— Дубровский район – 434
— Почепский район – 405 (+3)
— Суземский район – 383
— Клинцовский район – 366 (+3)
— Злынковский район – 343 (+6)
— Клетнянский район – 303
— Гордеевский район – 294 (+1)
— Суражский район – 257
— Красногорский район – 219
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 105
— Рогнединский район – 68 (+1)
— Иногородние – 54.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».