Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 февраля 2021 года

Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 166 жителей региона. Выздоровели 134 пациента, смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30092 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28742 жителя области, умерли 245 пациентов. За сутки выполнили 2229 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 428 тысяч раз.

В Брянске заболели 54 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 28 новых случая инфекции, в Новозыбкове – 16, в Климовском районе – 11. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2021 года:

— Брянск – 11402 (+54)

— Брянский район – 3800 (+28)

— Дятьковский район – 1229 (+4)

— Карачевский район – 1002 (+5)

— Комаричский район – 788 (+2)

— Клинцы – 778

— Стародубский район – 769 (+1)

— Трубчевский район – 731 (+1)

— Выгоничский район – 683 (+7)

— Брасовский район – 669 (+6)

— Жуковский район – 673 (+9)

— Навлинский район – 625 (+5)

— Новозыбков – 639 (+16)

— Климовский район – 575 (+11)

— Унечский район – 548 (+1)

— Фокино – 465

— Сельцо – 437 (+2)

— Мглинский район – 445

— Погарский район – 410 (+2)

— Дубровский район – 434

— Почепский район – 405 (+3)

— Суземский район – 383

— Клинцовский район – 366 (+3)

— Злынковский район – 343 (+6)

— Клетнянский район – 303

— Гордеевский район – 294 (+1)

— Суражский район – 257

— Красногорский район – 219

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 105

— Рогнединский район – 68 (+1)

— Иногородние – 54.

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