Главным тренером "Динамо-Брянск" стал Евгений Перевертайло

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Главным тренером футбольной команды "Динамо-Брянск" стал Евгений Перевертайло. Его кандидатуру окончательно утвердили. Контракт подписали до окончания текущего сезона, сообщают в ФК "Динамо-Брянск".

Старшим тренером команды стал Александр Фомичев. До этого он руководил программой развития молодежного футбола. Пока эта должность остается свободной.

Напомним, бывшего главного тренера брянской команды Александра Горбачева отстранили от футбольной деятельности на один год. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе после скандала. В августе прошлого года брянские футболисты вышли на поле в матче ФНЛ с положительным тестом на коронавирус.

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