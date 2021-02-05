Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 февраля 2021 года

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 5 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 29761 человека, вылечились 28459 жителей области, умер 241 пациент.

За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зарегистрировали. За день выполнили 2380 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 423 тысяч раз.

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском и Почепском районах подтвердили по 12 новых случаев инфекции, в Стародубском районе и Клинцах - по 11. В остальных коронавирусом заболели меньше 10 человек. Всего ковид за сутки зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянской Унече в госпитале для коронавирусных больных установили кислородно-газификационную станцию. Емкости объемом шесть и десять тонн уже заполнили кислородом. Это вторая кислородная станция в Брянской области, построенная за последние месяцы.

Такой же объект работает в Брянской областной больнице №1. Также две криогенные емкости функционируют на базе Брянской городской больницы №2. В ближайшее время такие же емкости установят в Брянском областном госпитале для ветеранов войн и в Брянской городской больнице №4.

В Брянске поймали пять нарушителей масочного режима. На них составили протоколы. Комиссия обследовала 76 объектов: кафе, рестораны, магазины, парикмахерские, салоны красоты. Полицейские выписали один протокол в Бежицком районе, по два – в Володарском и Советском. В Фокинском районе обследовали 13 предприятий. Там нарушений не выявили.

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