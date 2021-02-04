В Брянске продлят график работы автобуса №25 по выходным

Из-за увеличения количества рейсов сократится интервал движения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 6 февраля продлят график работы автобусного маршрута №25 «Школа №61 – Телецентр» по выходным дням. Об этом рассказали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.

С конечных остановок автобусы утром будут уходить раньше. Первый рейс от школы №61 поедет в 5.50. До этого было – в 7.20. От Телецентра автобус стартует в 7.00 (ранее было 7.20).

Вечером график также поменяется в сторону увеличения. От школы №61 последний автобус отправится в 21.50. Раньше было – 19.00. От Телецентра вечерний рейс поедет в 23.05 (до этого было – 20.25).

Кроме этого, из-за увеличения количества рейсов сократится интервал движения. С полным расписанием автобуса №25 можно ознакомиться здесь.

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