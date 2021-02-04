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В Брянске осудили работников кладбища за мошенничество

Виновным дали по два года лишения свободы условно
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Сотрудники предприятия требовали от родственников усопших деньги, превышающие установленные тарифы.

Сотрудники предприятия требовали от родственников усопших деньги, превышающие установленные тарифы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили 27-летнего и 50-летнего работников Бежицкого кладбища. Их признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения.

Суд установил, что с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года молодой сотрудник предприятия по вопросам похоронного дела требовал за захоронения и за дополнительные услуги от родственников усопших деньги, превышающие установленные тарифы.

За указанный период он в целом незаконно получил свыше 190 тысяч рублей. Ущерб каждого пострадавшего составил от 5 с половиной до 33 тысяч рублей. Одно из хищений на сумму в 5,5 тысяч рублей в июле 2019 года молодой человек совершил по предварительному сговору с его 50-летним начальником – смотрителем муниципальных кладбищ.

Обоих виновных приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд назначил 20 тысяч рублей штрафа смотрителю кладбища и лишил его возможности занимать руководящие государственные и муниципальные должности на один год.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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