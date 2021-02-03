В Брянске построят два километра ливневки на улице Ульянова

На Ульянова положат новый асфальт, в том числе на разворотном кольце на пересечении с улицами Бурова и Камозина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска отремонтируют улицу Ульянова на участке от улицы 3-го Интернационала до второго корпуса дома №52 в Московском микрорайоне. Дорога стала одной из 28-ми, которую сделают в городе в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На Ульянова положат новый асфальт, в том числе на разворотном кольце на пересечении с улицами Бурова и Камозина. На дороге сделают тротуары и заездные карманы, установят более 220 светодиодных фонарей.

В рамках реконструкции запланирована укладка более двух километров ливневой канализации. Здесь проложат трубы диаметром 500 миллиметров. Первые работы на объекте уже начались. Новая ливневка будет собирать дождевую и талую воду по Ульянова от политехнического колледжа до улицы Институтской.

Помимо этого около 200 метров труб проложат по улице Куйбышева до улицы Ростовской. Это позволит убрать огромную лужу на остановке общественного транспорта «улица Куйбышева». Всю систему объединят десятками дождеприемных колодцев.

Также власти хотят решить проблему вечных луж около пешеходного перехода на остановке «Московский микрорайон». Для этого здесь проведут работы по водоотведению в рамках грядущего капитального ремонта дороги, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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