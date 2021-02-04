Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 февраля 2021 года

В Брянской области на лекарственное обеспечение коронавирусных больных на сегодняшний день уже израсходовали 83,3 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 4 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 29594 человек, вылечились 28304 жителя области, умер 241 пациент. За минувшие сутки заболели 172 человека. Выздоровели 155 пациентов, скончались еще два заболевших. За прошедший день выполнили 2163 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 421 тысячи раз.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 29 новых случаев инфекции, в Мглинском районе – 15, в Трубчевском - 9. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области немного вырос. На утро среды, 3 февраля, он был равен 0,949. Днем ранее аналогичный коэффициент составлял 0,947.

В Брянскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. В регион привезли около семи тысяч доз. Это седьмая по счету партия препарата. До конца февраля регион должен получить 48500 доз препарата «Спутник V». Прививку в Брянской области можно сделать в 50 прививочных кабинетах.

В Брянской области на лекарственное обеспечение коронавирусных больных на сегодняшний день уже израсходовали 83,3 миллиона рублей. Из них 24,9 миллиона – средства регионального бюджета.

Четыре протокола составили на безмасочников в Брянске. Всех привлекли к административной ответственности. В городе обследовали 62 предприятия торговли, общепита и бытовых услуг. На этот раз в каждом районе оказалось по одному нарушителю. В их числе два продавца, мастер парикмахерской и посетитель салона связи.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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