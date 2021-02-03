В Брянске опубликовали дизайн-проекты благоустройства 12 общественных территорий

В список территорий попал сквер имени Пушкина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске опубликовали дизайн-проекты 12 территорий, которые могут быть отремонтированы в 2022 и 2023 годах. Обсуждение эскизов началось 29 января. Проголосовать за понравившийся проект требуется на олайн-площадке «Все вместе». Сделать это можно через личный аккаунт на портале Государственных услуг.

Под реконструкцию может попасть сквер имени 120-летия Фокинского района на Мясокомбинате. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Граждане также могут предложить собственный дизайн-проект реконструкции одной из 12-ти территорий. Для этого свой эскиз нужно прислать на электронную почту городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству komitetzkh@yandex.ru. В городской администрации пообещали, что их разместят для всеобщего обсуждения.

Парк у озера в поселке Белые Берега. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Высказать свое мнение можно до 11 февраля 2021 года. Затем назначат дату рейтингового голосования, на котором выберут общественные территории для первоочередной реконструкции. Голосование из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате на сайте «Все вместе».

На голосование выставили Липовую аллею по улице Брянского Фронта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Напомним, в Брянске утвердили список 12 территорий для благоустройства в 2022 и 2023 годах. В него включили по три зоны отдыха в каждом районе областного центра. Большинство проектов предусматривают комплексное благоустройство: укладку тротуарной плитки, установку лавочек и фонарей, озеленение, устройство детских или спортивных площадок.

Парк «Олимпийский» включили в число претендентов на ремонт. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Так, в Бежице в ближайшие два года могут отремонтировать Парк или сквер «Металлургов». Помимо этого, в список включили территорию около многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной. Правда, на данный момент на сайте «Мы вместе» отсутствует проект благоустройства по улице Вокзальной. Однако в городском комитете по ЖКХ корреспонденту «КП-Брянск» пояснили, что это технический сбой, который будет исправлен в ближайшее время.

Парк «Металлургов». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе на голосование выставили Липовую аллею по улице Брянского Фронта, сквер у памятника Летчикам. Также выставлен проект реконструкции сквера «Комсомольский». К слову, данный сквер находится не в районе остановки «Полтинник», как думают многие горожане, а чуть поодаль: за школой №9 на улице Пересвета.

В Фокинском районе могут благоустроить сквер имени 50-летия Советской власти. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе могут благоустроить сквер имени 50-летия Советской власти или как его еще называют сквер «Паровоз», парк у озера в поселке Белые Берега. Кроме этого, под реконструкцию может попасть сквер имени 120-летия Фокинского района на Мясокомбинате.

Выставлен проект реконструкции сквера «Комсомольский». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Володарский район представлен парком «Юность». Здесь предлагают сделать пешеходный фонтан. Может появиться фонтан и за городским Дворцом культуры Володарского района: парк «Олимпийский» также включили в число претендентов на ремонт. Кроме этого, в список территорий попал сквер имени Пушкина.

Сквер «Металлургов». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В парке «Юность» предлагают сделать пешеходный фонтан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сквер у памятника Летчикам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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