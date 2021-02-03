Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 172 жителя региона. Выздоровели 155 пациентов, скончались еще два человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29594 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28304 жителя области, умер 241 пациент. За сутки выполнили 2163 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 421 тысячи раз.
В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 29 новых случаев инфекции, в Мглинском районе – 15, в Трубчевском - 9. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 февраля 2021 года:
— Брянск – 11259 (+42)
— Брянский район – 3741 (+29)
— Дятьковский район – 1215 (+4)
— Карачевский район – 991 (+4)
— Комаричский район – 776 (+2)
— Клинцы – 761 (+6)
— Стародубский район – 756 (+5)
— Трубчевский район – 718 (+9)
— Выгоничский район – 676 (+7)
— Брасовский район – 657 (+2)
— Жуковский район – 649 (+1)
— Навлинский район – 608 (+4)
— Новозыбков – 615 (+6)
— Климовский район – 562 (+1)
— Унечский район – 538 (+4)
— Фокино – 457 (+1)
— Сельцо – 432
— Мглинский район – 439 (+15)
— Погарский район – 403 (+8)
— Дубровский район – 409
— Почепский район – 390 (+7)
— Суземский район – 383 (+6)
— Клинцовский район – 355 (+1)
— Злынковский район – 337
— Клетнянский район – 293
— Гордеевский район – 287 (+2)
— Суражский район – 254 (+6)
— Красногорский район – 215
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 54.
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