Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 172 жителя региона. Выздоровели 155 пациентов, скончались еще два человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29594 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28304 жителя области, умер 241 пациент. За сутки выполнили 2163 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 421 тысячи раз.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 29 новых случаев инфекции, в Мглинском районе – 15, в Трубчевском - 9. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 февраля 2021 года:

— Брянск – 11259 (+42)

— Брянский район – 3741 (+29)

— Дятьковский район – 1215 (+4)

— Карачевский район – 991 (+4)

— Комаричский район – 776 (+2)

— Клинцы – 761 (+6)

— Стародубский район – 756 (+5)

— Трубчевский район – 718 (+9)

— Выгоничский район – 676 (+7)

— Брасовский район – 657 (+2)

— Жуковский район – 649 (+1)

— Навлинский район – 608 (+4)

— Новозыбков – 615 (+6)

— Климовский район – 562 (+1)

— Унечский район – 538 (+4)

— Фокино – 457 (+1)

— Сельцо – 432

— Мглинский район – 439 (+15)

— Погарский район – 403 (+8)

— Дубровский район – 409

— Почепский район – 390 (+7)

— Суземский район – 383 (+6)

— Клинцовский район – 355 (+1)

— Злынковский район – 337

— Клетнянский район – 293

— Гордеевский район – 287 (+2)

— Суражский район – 254 (+6)

— Красногорский район – 215

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 54.

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