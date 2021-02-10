Пострадавшего в ДТП в Унечском районе военнослужащего прооперировали и транспортировали на вертолете в подмосковный Подольск. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Состояние пациента тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает телеканал «Городской».Санавиация прибыла в Унечу около пяти часов вечера 9 февраля. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказывали работники местной ЦРБ.По уточненной информации, в унечскую больницу на вертолете прибыли военные врачи из Подольска. Они привезли с собой необходимое оборудование и на месте прооперировали больного. А затем доставили пациента в подмосковный госпиталь.Напомним, 31-летний военнослужащий угодил в серьезное ДТП в Унечском районе 4 февраля. Управляя автомобилем «Фольксваген», он выехал на полосу встречного движения (предположительно, для обгона) и врезался в «Форд». От полученных травм тогда погибли два человека из второй иномарки. Водитель «Фольксвагена» выжил, но получил тяжелые травмы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».