15-летний брянский школьник Богдан Самаров вновь попал в Книгу рекордов России. На этот раз он жонглировал пятью булавами. Ему удалось удерживать предметы в течение 1 минуты 25 секунд. Это рекорд в данной дисциплине. Богдан выполнил трюк 15 января в Брянске, сообщают на официальном сайте Книги рекордов.Рекорд брянца звучит следующим образом: «Наибольшая продолжительность жонглирования пятью булавами в России (юноши, 14 лет)».Напомним, еще один рекорд 14-летний Богдан установил в Москве 2 декабря. Тогда он жонглировал тремя мячами одной рукой.Богдан учится в школе №59 в Брянске. Жонглированием занимается больше пяти лет. Выступает с номерами в местном цирке, а также участвует в телешоу, различных конкурсах и цирковых фестивалях. 24 января юному рекордсмену исполнилось 15 лет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»..