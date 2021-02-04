Жителя Брянска осудят за нападение на двух женщин и разбитую молотком машину

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В Брянске полицейские завершили расследование уголовного дела на 37-летнего мужчину, который напал на женщин и разбил молотком машину. Бытовой конфликт произошел в июле прошлого года из-за припаркованной под окнами машины.

Обвиняемый ударил кулаком двух женщин, а после разбил молотком иномарку.

Во время расследования выяснилось, что брянец и раньше решал проблемы с помощью силы. Так, в мае 2020-го он поссорился с водителем маршрутного такси. Автомобилист получил удар кулаком по лицу. А тремя месяцами ранее мужчина из хулиганских побуждений дважды ударил кулаком в лицо таксиста. Потерпевший получил травмы, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

По этим преступлениям полицейские также завели уголовные дела.

- Мужчине предъявили обвинение, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Уголовное дело направили в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд.

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