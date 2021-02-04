Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29761 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28459 жителя области, умер 241 пациент. За сутки выполнили 2380 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 423 тысячи раз.
В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском и Почепском районах подтвердили по 12 новых случаев инфекции, в Стародубском районе и Клинцах - по 11. В остальных коронавирусом за сутки заболели меньше 10 человек. Всего ковид за сутки зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 февраля 2021 года:
— Брянск – 11303 (+44)
— Брянский район – 3741
— Дятьковский район – 1220 (+5)
— Карачевский район – 992 (+1)
— Комаричский район – 776
— Клинцы – 772 (+11)
— Стародубский район – 767 (+11)
— Трубчевский район – 730 (+12)
— Выгоничский район – 676
— Брасовский район – 659 (+2)
— Жуковский район – 658 (+9)
— Навлинский район – 616 (+8)
— Новозыбков – 621 (+6)
— Климовский район – 564 (+2)
— Унечский район – 538
— Фокино – 461 (+4)
— Сельцо – 432
— Мглинский район – 440 (+1)
— Погарский район – 407 (+4)
— Дубровский район – 417 (+8)
— Почепский район – 402 (+12)
— Суземский район – 383
— Клинцовский район – 360 (+5)
— Злынковский район – 337
— Клетнянский район – 301 (+8)
— Гордеевский район – 293 (+6)
— Суражский район – 257 (+3)
— Красногорский район – 219 (+4)
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 105 (+1)
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 54.
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