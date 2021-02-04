Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29761 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28459 жителя области, умер 241 пациент. За сутки выполнили 2380 теста на инфекцию. Всего тестирование провели более 423 тысячи раз.

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском и Почепском районах подтвердили по 12 новых случаев инфекции, в Стародубском районе и Клинцах - по 11. В остальных коронавирусом за сутки заболели меньше 10 человек. Всего ковид за сутки зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 февраля 2021 года:

— Брянск – 11303 (+44)

— Брянский район – 3741

— Дятьковский район – 1220 (+5)

— Карачевский район – 992 (+1)

— Комаричский район – 776

— Клинцы – 772 (+11)

— Стародубский район – 767 (+11)

— Трубчевский район – 730 (+12)

— Выгоничский район – 676

— Брасовский район – 659 (+2)

— Жуковский район – 658 (+9)

— Навлинский район – 616 (+8)

— Новозыбков – 621 (+6)

— Климовский район – 564 (+2)

— Унечский район – 538

— Фокино – 461 (+4)

— Сельцо – 432

— Мглинский район – 440 (+1)

— Погарский район – 407 (+4)

— Дубровский район – 417 (+8)

— Почепский район – 402 (+12)

— Суземский район – 383

— Клинцовский район – 360 (+5)

— Злынковский район – 337

— Клетнянский район – 301 (+8)

— Гордеевский район – 293 (+6)

— Суражский район – 257 (+3)

— Красногорский район – 219 (+4)

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 105 (+1)

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 54.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».