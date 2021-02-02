Почти 4700 заявок на дополнительные услуги Брянскэнерго поступило от потребителей в 2020 году

Фото: Компания «Россети».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных сервисов потребителям региона в 2020 году.

В прошлом году с потребителями заключено и исполнено 4696 договоров на дополнительные сервисы Брянскэнерго, в числе которых - проектирование и строительство объектов энергетики, вынос сетей, оперативно-техническое обслуживание электроустановок, ремонт, испытание и диагностика электрооборудования, подключение новых потребителей. Наиболее популярными у потребителей области, как и в предыдущие годы, были услуги - «Установка и замена приборов учета электроэнергии» (исполнено более 1500 таких договоров) и «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП») (исполнено более 300 таких договоров).

В настоящее время Брянскэнерго ведет активную работу в рамках оказания допуслуги «Организация систем наружного освещения». Специалисты филиала выполняют работы по проектированию, реконструкции, строительству, техническому обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения улиц, мест массового скопления людей (парков и скверов), социальных объектов, организации праздничной иллюминации и динамической подсветки.

Спектр дополнительных сервисов, оказываемых Брянскэнерго клиентам, широк. Филиал предоставляет услуги по предоставлению спецтехники в аренду; расчистке территорий от кустарниковой и древесной растительности; проводит кадастровые, землеустроительные работы. Филиал проводит большую работу по расширению этого перечня. Так, на базе Унечского РЭС создан цех по ремонту, диагностике и испытанию силовых трансформаторов. В прошлом году там отремонтировано более 70 силовых трансформаторов суммарной мощностью 4,5 МВА. Сотрудники филиала производят ремонт не только вышедших из строя трансформаторов подразделений Брянскэнерго, но и получили возможность оказывать помощь в ремонте оборудования сторонним организациям в рамках предоставления услуг по дополнительным сервисам.

Дополнительные услуги потребителям оказывает квалифицированный персонал Брянскэнерго. Работы проводятся в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и разрешения, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых услуг.

Подать заявку на предоставление услуг и оплатить ее можно на сайте «Россети Центр». Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.