В 2020 году «Ростелеком» построил в Брянской области 99 точек доступа по программе УЦН

Фото: ПАО «Ростелеком».

В 2020 году «Ростелеком» построил в Брянской области 99 точек доступа к интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Для этого потребовалось проложить более тысячи километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Всего на начало 2021 года 194 населенных пункта региона с численностью населения 250-500 человек обеспечены доступом в Сеть. В следующем году строительство по программе УЦН будет продолжено.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«На 2020 год пришелся наибольший объем строительства по программе УЦН в регионе: введено в эксплуатацию свыше 30 процентов от запланированного количества точек доступа. И такой масштабной – более тысячи километров – прокладки волоконно-оптических линий связи тоже раньше не было. Бесплатный интернет стал доступен жителям даже самых удаленных от областного центра населенных пунктов. Всего с начала реализации проекта в области проложено более 1,5 тысячи километров ВОЛС. В этом году нам предстоит построить более 100 точек коллективного доступа Wi-Fi. Всего по проекту социальным доступом в интернет должны быть обеспечены свыше 300 брянских сел и деревень. В дальнейшем созданная здесь инфраструктура поможет расширить возможности сетей связи для реализации других проектов».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Татьяна Протасова, жительница Красногорского района:

«Раньше жители нашего села могли выйти в интернет только с мобильного телефона. При этом сигнал часто прерывался и поиск информации занимал много времени. Теперь у нас есть возможность пользоваться бесплатным доступом в Сеть. Надо сказать, что и семейный бюджет это экономит, и различные вопросы помогает решать. Например, я могу спокойно записаться онлайн на прием к врачу в районной поликлинике. Можно сказать, что у нас в селе появилось новое место притяжения: вокруг столба с оборудованием часто собираются сельчане от мала до велика».

Для подключения к беспроводной сети через точку доступа УЦН достаточно смартфона, ноутбука или планшета. Пользователю нужно пройти авторизацию через СМС или с помощью учетной записи Единого портала государственных услуг. После успешной идентификации пользоваться интернетом в зоне действия Wi-Fi можно абсолютно бесплатно.

Федеральный проект устранения цифрового неравенства стартовал в России в 2014 году и призван обеспечить доступом в интернет все малые населенные пункты страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. Точки доступа УЦН обеспечивают доступ в Сеть на скорости не менее 10 Мбит/с. «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер стал исполнителем проекта. В 2020 году в Центральном федеральном округе компания построила по этой программе 269 точек доступа. Всего на начало 2021 года более 2 600 населенных пунктов с численностью населения 250-500 человек обеспечены доступом в Сеть.