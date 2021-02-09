Жители Дятьковского района написали открытое письмо губернатору, в котором пожаловались на транспортную проблему. Оказывается, компания, которая выполняет перевозки по льготным маршрутам, игнорирует некоторые рейсы в выходные и праздники, а также пускает автобусы по самовольной схеме. Об этом сообщает издание «Дятьковский вестник».Неудобства испытали, в первую очередь, жители поселков Старь и Ивот.Из публикации следует, что в Дятьковском районе с недавнего времени перевозчиком по социально значимым маршрутам стало ООО «Клен-Тур». И в начале января население испытало неудобства: из расписания исчезли первые утренние рейсы. В итоге обладателям проездных пришлось прибегать к услугам коммерческого транспорта. И, соответственно, тратить дополнительные деньги. Также в некоторые дни селяне не могли уехать на льготных рейсах вечером.Кроме того, перевозчик стал пускать на два маршрута - «Брянск-Старь» и «Брянск-Ивот» - один автобус.«Автобус сначала заезжает в Старь, потом вместо того, чтобы ехать по установленному маршруту в Дятьково, он делает крюк и заезжает в Ивот. Таким образом, перевозчик от бюджета получает дотацию за якобы два сделанных рейса, а по факту рейс один. При этом время поездки от Стари до Брянска увеличивается примерно на 30 минут», - сетуют местные жители.Недовольные уточняют, что обращались в областной департамент промышленности, транспорта и связи. Там срывы рейсов подтвердили: четыре - по маршруту №117 «Брянск-Старь» и 58 – по 116-му «Брянск-Ивот». При этом в официальном ответе подчеркивалось, что жалоб от населения к ним не поступало.Добавим, с отменой некоторых рейсов в длинные новогодние праздники столкнулись не только жители Дятьковского района, но и некоторых других. В их числе - Погарский. Как рассказала «Комсомольской правде» в Брянске» местная жительница Елена, она не смогла уехать из Погара в село Кистер 3 января. Предположительно, из-за низкого пассажиропотока отменили рейс «Погар-Гудовка» с временем отправления в 12.00. Пришлось больше часа ждать следующего, проходящего.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».