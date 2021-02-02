В Брянском драмтеатре репетируют новый спектакль по рассказам Аверченко

В Брянском театре драмы начали репетировать новый спектакль по рассказам Аркадия Аверченко. Фото: Мария Дедкова.

В Брянском театре драмы начали репетировать новый спектакль по рассказам Аркадия Аверченко. Его название – «Круги по воде».

Кстати, вышедшие в 1912 году «Круги по воде» и «Рассказы для выздоравливающих» закрепили за автором звание «короля смеха».

Режиссер Евгений Кочетков и художник-постановщик Анна Хрусталева работают над своей версией рассказов о странностях любви. Премьеру планируют на апрель 2021 года, сообщили 2 февраля в администрации Брянского театра драмы.

Возрастные ограничения - 16+.

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