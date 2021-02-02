В Брянской области 14 февраля начнутся съемки фильма Ларисы Садиловой

Фото: личная страница Ларисы Садиловой в Фейсбуке.

В Брянской области с 14 февраля начнутся съемки нового фильма Ларисы Садиловой "Огород". Это полнометражная художественная картина. Главные роли исполнят народная артистка РФ Валентина Теличкина и артист Курской областной государственной филармонии Юрий Кутафин.

Зимний период съемок пройдет в Брянской и Смоленской областях, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. После перерыва картину продолжат снимать летом этого года. Съемочные дни запланированы в Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

В фильме рассказывают историю немолодых женщин, которые живут далеко от столицы. Каждый день они борются за существование. Одной из них повезло - она встретила свою любовь.

Режиссер Лариса Садилова родилась в Брянске. Прошлый ее фильм "Однажды в Трубчевске" представлял Россию в номинации "Особый взгляд" на Каннском фестивале. В картине снимались, в том числе, и обычные жители Трубчевска.

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