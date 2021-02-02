Пропавшего в Брянске мужчину до смерти избил родной брат

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Пропавшего в Брянске 36-летнего мужчину до смерти избил родной брат. Трагедия разыгралась в поселке Радица-Крыловка.

Местный житель пропал 19 января. О его исчезновении в полицию сообщила гражданская жена. Через 10 дней обратились к волонтерам. Через пару дней стало известно, что пропавший мужчина найден погибшим.

Следователи рассказали подробности происшествия. В качестве подозреваемого задержали младшего брата погибшего, 28-летнего жителя Радицы-Крыловки.

Мужчина пришел к родному брату выпить. Ночью 19 января они поссорились. Старший начал душить младшего. Тот схватил металлическую кувалду и ударил не меньше двух раз нападавшего по голове. Травмы оказались смертельными. Но родственник решил скрыть следы преступления и спрятал тело брата под пол деревянного дома.

Через какое-то время к брату пришли пасынки, так как других родственников у потерпевшего не было. Вели они себя довольно грубо. И младший брат сам вызвал полицию.

На место выехали оперативники. К тому времени сводка о пропавшем прошла по всем отделам полиции. Правоохранители и нашли тело погибшего.

- Следователи завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После осмотра места происшествия изъяли орудие преступления, а также следы его совершения, назначили необходимые судебные экспертизы. Подозреваемому предъявили обвинение. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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