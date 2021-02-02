В Брянске Дворец единоборств планируют достроить в августе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске Дворец единоборств в Советском районе планируют сдать в эксплуатацию в августе этого года. Изначально предполагалось, что стройка завершится в ноябре 2021-го. Строители приступили к отделочным работам.

Основную арену решили сделать многофункциональной, сообщает ГТРК "Брянск". На ней можно будет проводить не только спортивные соревнования российского и международного уровня, но и массовые развлекательные мероприятия. Для этого установят дополнительное световое и звуковое оборудование.

Кстати, на сайте госзакупок есть информация о закупке телескопической трибуны для Дворца единоборств. Ее стоимость - почти полтора миллиона рублей.

Общая площадь спортивного комплекса составит 55 тысяч квадратных метров. Зрительская трибуна будет рассчитана на четыре тысячи мест. Во дворце обустроят залы для тренировок и соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. В центре построят два бассейна, помещения для реабилитации и восстановления, конференц-зал на 300 мест.

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