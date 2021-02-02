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На проект реконструкции ТЮЗа в Брянске выделили 15,5 млн рублей

Тендер объявило управление капитального строительства Брянской области
Марина АНТОНОВА
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Специалисты должны определить устойчивость склона оврага позади здания театра.

Специалисты должны определить устойчивость склона оврага позади здания театра.

Фото: Елена РАКОВА

На разработку проекта реконструкции здания Театра юного зрителя в Брянске выделили больше 15,5 миллиона рублей. Тендер объявило управление капитального строительства Брянской области. Заявки участники аукциона смогут подать до 8 февраля.

По условиям закупки, срок окончания контракта - не позднее 1 декабря 2021 года.

Специалисты должны определить устойчивость склона оврага позади здания театра. Необходимо также обследовать фундамент. Склон оврага нужно будет укрепить против оползней, а фундамент - усилить.

Здание является объектом культурного наследия. Проект реконструкции должны разрабатывать с этим учетом. Документация должна получить положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, ремонт здания ТЮЗа в Брянске обещали начать еще в прошлом году. Предполагалось, что деньги, 120 миллионов рублей, выделят из областного бюджета. В здании собирались достроить дополнительные помещения для декораций. В театре должен был появиться буфет.

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