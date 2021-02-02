Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 февраля 2021 года

В Брянске заболел 41 человек. Это самый большой суточный прирост.

В Брянской области на час ночи 2 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 29252 человек, вылечились 28038 жителей области, умерли 239 пациентов. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона. Выздоровел 121 пациент, новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 706 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 418 тысяч раз.

В Брянске заболел 41 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 13 новых случаев инфекции, в Жуковском районе – 12, в Климовском - 11. В Севском, Злынковском районах и в Клинцах обнаружили по 10 заболевших. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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