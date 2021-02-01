Жителя Брянска задержали за убийство брата

Мужчина поссорился со своим братом и не менее двух раз ударил его по голове металлической кувалдой. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В поселке Радица-Крыловка Бежицкого района города Брянска задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве брата.

По версии следствия, ночью 19 января 2021 года у себя дома в поселке Радица-Крыловка мужчина поссорился со своим братом и не менее двух раз ударил его по голове металлической кувалдой. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Подозреваемому предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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