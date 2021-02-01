Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона. Выздоровел 121 пациент, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 29252 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28038 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 706 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 418 тысяч раз.

В Брянске заболел 41 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 13 новых случаев инфекции, в Жуковском районе – 12, в Климовском - 11. В Севском, Злынковском районах и в Клинцах обнаружили по 10 заболевших. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 февраля 2021 года:

— Брянск – 11168 (+41)

— Брянский район – 3692 (+6)

— Дятьковский район – 1195 (+2)

— Карачевский район – 977 (+7)

— Комаричский район – 772 (+1)

— Клинцы – 753 (+10)

— Стародубский район – 751 (+9)

— Трубчевский район – 709 (+3)

— Выгоничский район – 656

— Брасовский район – 648

— Жуковский район – 647 (+12)

— Навлинский район – 601

— Новозыбков – 607 (+13)

— Климовский район – 554 (+11)

— Унечский район – 533 (+4)

— Фокино – 448 (+7)

— Сельцо – 429 (+1)

— Мглинский район – 424 (+1)

— Погарский район – 395(+3)

— Дубровский район – 396

— Почепский район – 381 (+3)

— Суземский район – 377 (+5)

— Клинцовский район – 353 (+1)

— Злынковский район – 332 (+10)

— Клетнянский район – 293 (+5)

— Гордеевский район – 283 (+3)

— Суражский район – 248 (+4)

— Красногорский район – 212 (+2)

— Севский район – 193 (+10)

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 54.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».