Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона. Выздоровел 121 пациент, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 29252 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28038 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 706 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 418 тысяч раз.
В Брянске заболел 41 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 13 новых случаев инфекции, в Жуковском районе – 12, в Климовском - 11. В Севском, Злынковском районах и в Клинцах обнаружили по 10 заболевших. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 февраля 2021 года:
— Брянск – 11168 (+41)
— Брянский район – 3692 (+6)
— Дятьковский район – 1195 (+2)
— Карачевский район – 977 (+7)
— Комаричский район – 772 (+1)
— Клинцы – 753 (+10)
— Стародубский район – 751 (+9)
— Трубчевский район – 709 (+3)
— Выгоничский район – 656
— Брасовский район – 648
— Жуковский район – 647 (+12)
— Навлинский район – 601
— Новозыбков – 607 (+13)
— Климовский район – 554 (+11)
— Унечский район – 533 (+4)
— Фокино – 448 (+7)
— Сельцо – 429 (+1)
— Мглинский район – 424 (+1)
— Погарский район – 395(+3)
— Дубровский район – 396
— Почепский район – 381 (+3)
— Суземский район – 377 (+5)
— Клинцовский район – 353 (+1)
— Злынковский район – 332 (+10)
— Клетнянский район – 293 (+5)
— Гордеевский район – 283 (+3)
— Суражский район – 248 (+4)
— Красногорский район – 212 (+2)
— Севский район – 193 (+10)
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 54.
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